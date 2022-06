(shareribs.com) London 13.06.2022 - Während es an den Aktienmärkten deutlich abwärts geht, bleiben die Verluste bei den Ölpreisen moderat. Die Förderung von Rohöl in Libyen ist deutlich gesunken. In China wird ein neuerlicher Rückgang der Nachfrage befürchtet. Die Ölpreise liegen am Montag unter Abgabedruck, bleiben jedoch weiterhin auf hohem Niveau. Grund für die jüngsten Rücksetzer sind die Berichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...