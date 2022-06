Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

DREAM BIG. DO BIG. - Mit Sunrise Business



13.06.2022 / 13:57



Sunrise Business: Smarte Komplettlösungen, erstklassige Infrastruktur und der beste Service

Business Mobile Plus - unlimitierte Kommunikation zu limitierten Kosten für Geschäftskunden

Sunrise Up - das Upgrade für Kleinunternehmen

Enterprise Mobility Management (EMM): Zentrale Geräteverwaltung für mobiles Arbeiten

Start einer 360° Sunrise Business Brandkampagne Seit dem 23. Mai tritt Sunrise als Hauptmarke von Sunrise mit einem neuen Markendesign und Symbol (Aurora) im Markt auf. Mit dem Markenversprechen «DREAM BIG. DO BIG.» ermutigt und inspiriert Sunrise die Menschen und die Gesellschaft, von Grossem zu träumen und Grossartiges zu tun. Zusammen mit dem Neuauftritt erhält die Hauptmarke «Sunrise» für die Geschäftskunden den Zusatz «Business».? «Am Anfang eines erfolgreichen Business steht immer eine Vision. Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden dabei, ihre Pläne in die Realität umzusetzen. Sunrise Business erfüllt höchste Ansprüche und smarte Kommunikationslösungen», freut sich Robert Redeleanu, Chief Business Officer Sunrise über den neuen Sunrise Business Markenauftritt. Als Full Service Provider für Geschäftskunden bietet Sunrise Business ein 360°-Portfolio aus einer Hand für die digitale, mobile und sichere Arbeitswelt. Die angebotenen Services basieren auf dem führenden Hybridnetz aus Glasfaser und Kabel, sowie auf dem grössten und schnellsten 5G-Mobilnetz der Schweiz. Egal ob Start-up, KMU oder Grossunternehmen, Kundinnen und Kunden von Sunrise Business geniessen einen erstklassigen End-to-end Service und eine perfekt auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete, persönliche Beratung.

Business Mobile Plus - unlimitierte Kommunikation zu limitierten Kosten für Geschäftskunden Das neue Sunrise Business Mobile Portfolio Business Mobile Plus bietet zahlreiche Vorteile für Geschäftskunden. Im Portfolio bestehend aus sechs Tarifmodellen, bleibt das unlimitierte Telefonieren und die unlimitierte Datennutzung bestehen. Neu sind die Tarife Business Mobile Plus XS und Business Mobile Plus S, die insbesondere für Wenignutzer attraktiv sind. Das Business Mobile Plus M enthält neu ein Roaming-Europa Volumen von 100 Min. und 1 GB Daten. Alle Tarife sind 5G-fähig mit maximaler Geschwindigkeit (bis 2Gbit/s Download) ab Business Mobile Plus L. Ab Business Mobile Plus M sind die Surf Protect Option, eine extra SIM Business und eine We Connect extra SIM watch immer inklusive. Dazu sind optional maximum 3 weitere extra SIM Business für je CHF 5.- pro Monat erhältlich. Mit neuen Optionen wird das geschäftliche Telefonieren noch einfacher und flexibler. Die Fix Number Option erlaubt das Telefonieren jederzeit mit derselben Firmen-Telefonnummer - egal, ob vom Büro aus oder unterwegs mit dem Smartphone. So bleiben Mobile- Nummern stets vertraulich. Voraussetzung für diese Option ist, dass die Festnetznummer bei Sunrise aufgeschaltet ist. Die Flex Abo Option bietet die Möglichkeit, Abos flexibel für einen Zeitraum zu pausieren. Zusätzlich ermöglicht die Option ein kostenloses Upgrade oder Downgrade der Abos innerhalb des Business Mobile Plus Portfolios je nach Bedürfnis.

Sunrise Up - «das Upgrade für dein Business» Das neue Sunrise Up-Portfolio richtet sich nicht nur an Privatkunden, sondern auch an Home Worker und Kleinunternehmen. Mit dem rundum sorglos Paket für KMUs Up Internet Business Plus profieren Kundinnen und Kunden von Up Internet XL mit bis zu 10Gbit/s und Up Phone L mit unlimitierten Anrufen für die Schweiz, Europa, USA und Canada. Weitere Vorteile sind das Cisco Umbrella Easy Protect, ein Cloud-Sicherheitsdienst, der Unternehmen vor Cyberangriffen wie Malware und Phising auf der DNS-Ebene schützt, kostenlose Aktivierung des Internetanschlusses, ein kostenloses Wi-Fi-Modem und 24/7 Business Support.

Produktives und sicheres Arbeiten auf mobilen Endgeräten Mit Entreprise Mobility Management (EMM) werden alle Mobilgeräte eines Unternehmen zentral verwaltet. Den Mitarbeitenden wird optimale Voraussetzungen geschaffen, um sicher, ortsunabhängig und produktiv arbeiten zu können. Das Enterprise Mobility Management basiert auf Microsoft Endpoint Manager und verwaltet mobile Endgeräte und Anwendungen zentralisiert über eine Cloud-Plattform. Microsoft Endpoint Manager eignet sich für unternehmenseigene Geräte sowie für private Geräte (BYOD), insbesondere auch für die Bereitstellung von Microsoft-365-Anwendungen wie Microsoft Teams, OneNote, Outlook usw. Konfirgurationen von Geräten und Anwendungen lassen sich effizient an die Unternehmensrichtlinien anpassen. EMM ist als skalierbaren Managed Service ab Anfang Juli 2022 bei Sunrise Business erhältlich und ist ein Bestandteil des umfassenden «Mobile as a Service» - Angebots. Als Full Service Provider bietet Sunrise Business alles fürs mobile Arbeiten aus einer Hand: flexible Mobile-Abos, komfortable Service-Management-Portale zur Verwaltung der Mobile Services, sowie Finanzierung, Konfiguration, Repartur und Versicherungen für Mobilegeräte mit «Device as a Service».

Sunrise Business - 360° Brandkampagne Wofür Sunrise Business steht, wird in einer schweizweiten, integrierten 360° Kampagne mit Print (Megaposter, Anzeigen, Publireportagen) Video (Testimonial Caritas), Online (Display & Social Media) am POS und mit BTL Massnahmen erlebbar gemacht. Die Kampagne hebt die Positionierung von Sunrise Business als Full Service Portfolio mit einer erstklassigen Infrastruktur und flexiblem Service hervor, die Geschäftskunden befähigt, ihr Business intelligenter und effizienter zu gestalten. Ganz im Einklang mit dem neuen Markenversprechen «DREAM BIG. DO BIG». Verantwortlich für die Kampagne bei Sunrise Business: Stefanie Heller (Head of Brand- and Marketing Communications), Rebekka Dolenc (Marketing Manager); Verantwortlich bei Caritas Schweiz: Reto Urech (Leiter Fundraising und Marketing).

Mehr Informationen: sunrise.ch/business

Key Visuals: Variante A / Variante B / Variante C

Caritas Testimonial

Pressemitteilung (PDF) Sunrise UPC

Media Relations

media@sunrise.net

0800 333 000

Ende der Medienmitteilungen