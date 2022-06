Die Hiobsbotschaft, dass der Covid-19-Impfstoff VLA 2001 wohl nicht in Europa zu haben sein wird, kam am späten Freitag. Seitdem stürzt die Aktie von Valneva (WKN: A0MVJZ) gnadenlos ab. Heute geht es erneut um -15% runter auf 7,94 €. Ist hier alles verloren oder bietet sich gar eine Chance für Schnäppchenjäger? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. ...

