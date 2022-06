Wien (www.fondscheck.de) - Noch acht Tage - dann öffnet der FONDS professionell KONGRESS in Mannheim seine Tore, so die Experten von "FONDS professionell".Die Redaktion verrate, auf welche prominent besetzte Diskussionsrunde man sich direkt am ersten Tag freuen könne!Drei echte Fondslegenden auf einen Schlag - das biete der FONDS professionell KONGRESS 2022 in Mannheim. Beim Sauren Fondsmanager-Gipfel 2022 (21. Juni, 16.00 Uhr im Mozartsaal) würden sich zu einer von Dachfondsmanager Eckhard Sauren moderierten Diskussionsrunde treffen: Bert Flossbach, Manager des Milliardenfonds FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430), Fonds-Urgestein Peter E. Huber, der den Huber Portfolio SICAV (ISIN LU2372459979/ WKN A3CWG6) verantworte, und Klaus Kaldemorgen, Lead-Manager des nach ihm benannten DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599947198/ WKN DWSK02). ...

