Formale Angabe gem. EU-DVO: 20220714 22:00 Uhr UTC II. Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LS INVEST AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts für die LS INVEST AG und den Konzern, mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB und § 315a Abs. 1 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der virtuellen Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es, abgesehen von der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns unter Tagesordnungspunkt 2, einer Beschlussfassung bedarf. Die virtuelle Hauptversammlung hat zu Tagesordnungspunkt 1 daher keinen Beschluss zu fassen. 2. Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 4.675.583,50 in voller Höhe in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des Risikoprüfungsausschusses - vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. 6. Neuwahlen der Aufsichtsratsmitglieder Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 96 ff. AktG sowie §§ 1 und 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus neun (9) Mitgliedern zusammen, von denen sechs (6) als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner durch die virtuelle Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit aller sechs von der Hauptversammlung vom 21. Oktober 2021 zu Tagesordnungspunkt 6 gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der hiermit einberufenen virtuellen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, die folgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelwahl wiederzuwählen: 6.1 Santiago de Armas Fariña, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, Rechtsanwalt und Steuerberater als Partner der Kanzlei S. de Armas y Asociados, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, 6.2 Dr. Hans Vieregge, Hannover, Deutschland, ehemaliges Vorstandsmitglied Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Deutschland, 6.3 Francisco López Sánchez, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Spanien, Vertreter der Puerto Meloneras, S.L.U., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, welche ihrerseits geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Lopesan Hotel Management, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, ist, 6.4 Inés Arnaldos, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, spanische Rechtsanwältin (abogada) der Rechtsabteilung der Lopesan Hotel Management S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 6.5 Antonio Rodríguez Pérez, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, Geschäftsführer der Lorcar Asesores S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, 6.6 Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde, Gran Canaria, Spanien, Präsident des Verbandes "Confederación Canaria de Empresarios" (kanarischer Unternehmerverband) und Geschäftsführer der Quesoventura S.L., Telde, Gran Canaria, Spanien. Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, gleichzeitig für den Fall, dass eines der vorstehend vorgeschlagenen und von der virtuellen Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, 6.7 Roberto López Sánchez, San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria, Spanien, Vertreter der Rolopsan, S.L.U., Las Palmas de Gran Canaria, Spanien im Verwaltungsrat der Maspalomas Golf, S.A., als Ersatzmitglied für sämtliche der unter lit. 6.1) bis 6.6) gewählten Aufsichtsratsmitglieder zu wählen mit der Maßgabe, dass (1) er Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn unter lit. 6.1) bis 6.6) gewählte Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen, (2) er seine Stellung als Ersatzmitglied für die dann noch vorhandenen der unter lit. 6.1) bis 6.6) gewählten Aufsichtsratsmitglieder zurückerlangt, sobald die Hauptversammlung für das vorzeitig ausgeschiedene und durch ihn ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt, (3) für den Fall, dass mehrere der unter lit. 6.1) bis 6.6) gewählten Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vor Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen, die Weggefallenen in der Reihenfolge unter lit. 6.1) bis 6.6) ersetzt werden, und (4) sich bei einem Eintritt in den Aufsichtsrat die Amtsdauer als Aufsichtsratsmitglied auf die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung beschränkt, in der eine Neuwahl erfolgt. Die Lebensläufe der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Kandidaten und des vorgeschlagenen Ersatzkandidaten sind dieser Tagesordnung am Ende der Einladung beigefügt und auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ zugänglich. Gemäß Ziffer C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 werden die persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär wie folgt offengelegt: Santiago de Armas Fariña ist nicht stimmberechtigter Schriftführer des dem Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremiums der Mehrheitsaktionärin Lopesan Touristik S.A. sowie Vertreter von Mitgliedern von Verwaltungsorganen der weiteren in der Aufstellung nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG genannten Unternehmen. Zudem erbringt die S. De Armas y Asociados S.L., deren Partner Herr Santiago de Armas ist, regelmäßig Beratungsdienstleistungen gegenüber der IFA Canarias, S.L., einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft. Dr. Hans Vieregge gehört dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zwar mehr als 12 Jahre an. Dennoch ist er nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat von der Gesellschaft und vom Vorstand unabhängig, da er trotz der langen Gremienzugehörigkeit keinerlei persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu Mitgliedern des Vorstands oder zur Mehrheitsaktionärin und deren Gremienmitgliedern unterhält und auch die sehr moderate Aufsichtsratsvergütung keine Abhängigkeit begründet. Francisco López Sánchez ist Mitglied von Verwaltungsorganen bzw. Vertreter von Mitgliedern von in den in der Aufstellung nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG genannten mit der Lopesan Touristik, S.A. verbundenen Unternehmen, darunter der Lopesan Touristik S.A.. Ferner ist er ein Sohn des Mehrheitsgesellschafters der mittelbaren beherrschenden Gesellschafterin Invertur Helsan S.L.U., Herrn Eustasio López González. Inés Arnaldos ist als spanische Rechtsanwältin (abogada) in der Rechtsabteilung bei der Lopesan Hotel Management, S.L. angestellt. Antonio Rodríguez Pérez ist bei der Lorcar Asesores S.L. als Geschäftsführer angestellt, deren Muttergesellschaft die Hijos de Francisco López Sánchez S.A. ist, einer deren Tochtergesellschaft die Mehrheitsaktionärin Lopesan Touristik S.A. ist. Zudem ist er Mitglied eines dem Aufsichtsrat vergleichbaren ausländischen Kontrollgremiums der Lopesan Touristik S.A. sowie Vertreter eines Mitglieds von Verwaltungsorganen der in der Aufstellung nach § 125 Abs. (1) Satz 5 AktG genannten Unternehmen. Er erhält gelegentlich Dienstleistungsaufträge von der Interhotelera Española, S.A.U. und der Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U., die ebenfalls mit der Lopesan Touristik S.A. verbunden sind. Roberto López Sánchez ist Mitglied von Verwaltungsorganen bzw. Vertreter von Mitgliedern von in den in der Aufstellung nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG genannten mit der Lopesan Touristik, S.A. verbundenen Unternehmen, darunter der Lopesan Touristik S.A.. Ferner ist er ein Sohn des Mehrheitsgesellschafters der mittelbaren beherrschenden Gesellschafterin Invertur Helsan S.L.U., Herrn Eustasio López González. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats stehen von den vorgeschlagenen Kandidaten Herr Dr. Hans Vieregge und Herr Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo nicht in einer nach Ziffer C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu einem wesentlich an der LS INVEST AG beteiligten Aktionär, zum Unternehmen oder den Organen der Gesellschaft. Gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG werden folgende Angaben gemacht: Santiago de Armas Fariña, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (unmittelbar oder als Vertreter von juristischen Personen, die ihrerseits Mitglieder von Verwaltungsorganen sind): • S. de Armas y Asociados, S.L. • Lexa, S.A. • Asociación Club de Yates Pasito Blanco • Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. • Tricontinental Hotel Lab, S.L. Dr. Hans Vieregge, Hannover, Deutschland Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: • Deutsche Schiffahrts-Treuhand AG, Flensburg Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: • CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co.KG, "Conti Greenland", München • Siepmann-Werke GmbH & Co. KG, Warstein Francisco López Sánchez, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (unmittelbar oder als Vertreter von juristischen Personen, die ihrerseits Mitglieder von Verwaltungsorganen sind): • Agrícola Tabaibal, S.A.U. • Altamarena, S.A.U. • Bitumex, S.A.U. • Brickell Reach Tower 3801 LLC • Casticar, S.A.U. • Cook-Event Canarias, S.A.U. • Costa Canaria de Veneguera, S.A. • Creativ Hotel Buenaventura, S.A. • Dehesa de Jandía, S.A.U. • Explotaciones Jandía, S.A.U. • Expo Meloneras, S.A. • Interhotelera Española, S.A.U. • LHM Americas, LLC • LHM Bávaro, SRL • Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. • Lopesan Hotel Management, S.L. • Lopesan Satocan Investment, S.L. • Lopesan Touristik, S.A.U. • Lorcar Asesores, S.L.U. • LS Shared Investments, S.L.U. • Maspalomas Golf, S.A. • Maspalomas Resort, S.L.U. • Megahotel Faro, S.L. • Meloneras Golf, S.L.U. • Oasis Beach Maspalomas, S.L. • Promociones Faro, S.A.U. • Promociones Taidía, S.A.U. • Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. • Punta del Sol, S.A. • Varadero Center, S.L.U. Inés Arnaldos, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Antonio Rodríguez Pérez, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (unmittelbar oder als Vertreter von juristischen Personen, die ihrerseits Mitglieder von Verwaltungsorganen sind): • Agrícola Tabaibal, S.A.U. • Aguas de Meloneras, A.I.E. • Bitumex, S.A.U. • Casticar, S.A.U. • Jandía Beach Center, S.A. • Jandía Dunas, S.A. • LHM Américas, LLC • LHM Bávaro, SRL • Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. • Lopesan Touristik, S.A.U. • Lorcar Asesores, S.L.U. • Novedad Digital, S.L. • Puerto Deportivo Arguineguín, S.L. • Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. • Telefaro 2000 Comunicaciones S.L. (in Liqu.) Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, Telde, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: • Administración y Gestión Promociones-Cooperativas, S.L. • Akarta Novus, S.L. • Autoridad Portuaria de Las Palmas • Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria • Consorcio Zona Franca de Gran Canaria • Explotaciones La Calderona, S.L. • Fundación Canaria Patronos V.P. • Fundación Canaria Yrichen • Inversiones La Lucera, S.L. • Patronato de Turismo de Gran Canaria • Quesoventura, S.L. • Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. Roberto López Sánchez, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Spanien Keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten, Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien (unmittelbar oder als Vertreter von juristischen Personen, die ihrerseits Mitglieder von Verwaltungsorganen sind): • Agrícola Tabaibal, S.A.U. • Altamarena, S.A.U. • Bitumex, S.A.U. • Casticar, S.A.U. • Cook-Event Canarias, S.A.U. • Creativ Hotel Buenaventura, S.A. • Dehesa de Jandía, S.A.U. • Explotaciones Jandía, S.A.U. • Expo Meloneras, S.A. • Interhotelera Española, S.A.U. • Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. • Lopesan Hotel Management, S.L. • Lopesan Touristik, S.A.U. • Lorcar Asesores, S.L.U. • Maspalomas Golf, S.A. • Maspalomas Resort, S.L.U. • Megahotel Faro, S.L. • Meloneras Golf, S.L.U. • Oasis Beach Maspalomas, S.L. • Promociones Faro, S.A.U. • Promociones Taidía, S.A.U. • Puerto Deportivo Pasito Blanco Canarias, S.L.U. • Varadero Center, S.L.U. III. Unterlagen für die virtuelle Hauptversammlung Folgende Unterlagen sind von der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ zugänglich: • die Einberufung mit der Tagesordnung der virtuellen Hauptversammlung; • der Jahresabschluss der LS INVEST AG und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021; • der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2021 nebst dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB und § 315a Abs. 1 HGB; • der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns; • der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021; • die Lebensläufe der zu TOP 6 zur Wiederwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder und des Ersatzmitglieds. • der Inhalt der Einberufung, die die Erläuterung zu TOP 1, zu dem kein Beschluss gefasst werden sollen, und die Angaben über die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG) enthält; • ein etwaiges nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen von Aktionären im Sinne von § 122 Abs. 2 AktG (unverzüglich nach Zugang); • weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 AktG, § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz; und • Angaben gemäß § 125 AktG in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO"). Nach der virtuellen Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ bekannt gegeben. IV. Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten Auf der Grundlage von § 1 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 14 2020, S. 570), das zuletzt durch Art. 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (Bundesgesetzblatt I Nr. 67 2020, Seite 3328) geändert wurde (das "COVID-19-Gesetz"), hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird und den Aktionären die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung an bzw. in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation ermöglicht wird. Ort der virtuellen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Konferenzraum im Hotel Plaza, Düsseldorfer Straße 54, 47051 Duisburg. Die virtuelle Hauptversammlung wird vollständig in dem passwortgeschützten Online-Portal zur virtuellen Hauptversammlung ("Online-Portal") unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ live in Bild und Ton für angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtige im Internet übertragen. Für den Zugang bedarf es der Zugangskarte, auf der die erforderlichen Login-Daten aufgedruckt sind. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt über elektronische Kommunikation (elektronische Briefwahl) sowie durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Den Aktionären und deren Bevollmächtigten wird ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt und Aktionäre oder deren Bevollmächtige, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung erheben. Die vorgesehene Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Wir bitten die Aktionäre um besondere Beachtung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten. V. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen, sofern sie hierzu nicht von einem Aktionär bevollmächtigt werden. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung. 2. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten oder mittels elektronischer Briefwahl Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wie nachstehend näher bestimmt auszuüben. Unter Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet und ist somit auch keine Abstimmung vorgesehen (zur Erläuterung siehe dort). Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 6 haben verbindlichen Charakter. Die Aktionäre können bei sämtlichen Abstimmungen jeweils mit "Ja" (Befürwortung) oder "Nein" (Ablehnung) abstimmen oder sich der Stimme enthalten (Stimmenthaltung). a) Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben, können ihr Stimmrecht und ihre versammlungsbezogenen Rechte in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes - wie vorstehend beschrieben - erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Aktionäre können einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrechten und ihrer sonstigen Rechte in der virtuellen Hauptversammlung bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Für die Bevollmächtigung bitten wir unsere Aktionäre, das auf der Zugangskarte vorgesehene Vollmachtsformular zu verwenden. Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. Kreditinstitute), einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Aktionäre und deren Bevollmächtigte können auch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Auch in diesem Jahr bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen dazu eine Vollmacht und in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, werden sich die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Stellung von Anträgen oder Fragen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. Bevollmächtigte einschließlich bevollmächtigter Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können sich, vorbehaltlich abweichender Bestimmungen des Vertretenen, ebenfalls nach Maßgabe ihrer Weisungen nur durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts vertreten lassen. Bevollmächtigte können darüber hinaus das Stimmrechts durch elektronische Briefwahl ausüben. Juli 2022 hinaus, auch während der Hauptversammlung, noch bis zum Beginn der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter, übermittelt, widerrufen und geändert werden. b) Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihr Stimmrecht auch durch elektronische Briefwahl ausüben. Elektronische Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation über das Online-Portal unter der oben unter Ziffer IV. angegebenen Internetseite abgegeben werden. Elektronische Briefwahlstimmen können über das Online-Portal, bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter, übermittelt, widerrufen oder geändert werden. Auch im Fall der elektronischen Briefwahl sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte bevollmächtigte Rechtsträger können sich ebenfalls der elektronischen Briefwahl bedienen. Um die Briefwahlstimmen mittels Online-Portal übermitteln zu können, bedarf es der Zugangskarte, auf der die erforderlichen Login-Daten aufgedruckt sind. Ergänzende Informationen zur Stimmrechtsausübung Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen (Brief, E-Mail, elektronisch über das InvestorPortal oder gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung ((EU) 2018/1212)) durch Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt werden, werden diese unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. elektronisch über das InvestorPortal, 2. gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung EU) 2018/1212), 3. per E-Mail und 4. per Brief. Gehen auf demselben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Briefwahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu, ist die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. Eine spätere Stimmabgabe als solche gilt nicht als Widerruf einer früheren Stimmabgabe. Der zuletzt zugegangene, fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist maßgeblich. Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als einer Form der Stimmrechtsauübung eingehen, gilt: Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und letztere haben Vorrang gegenüber der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie einer diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person. Sollte ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur Vertretung nicht bereit sein, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Vertretung entsprechend der Weisungen bevollmächtigt. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 3. Recht zur Ergänzung der Tagesordnung Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00, das sind 192.308 Stückaktien, erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d.h. bis zum 20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Der Tag der virtuellen Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen. E-Mail: finanzen@lsinvestag.com Bis spätestens zum Ablauf des 6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), bei dieser Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. Gemäß § 126 Abs. 2 AktG bzw. gemäß §§ 127, 126 Abs. 2 AktG müssen Gegenanträge und deren Begründung sowie die Wahlvorschläge in den dort aufgelisteten Fällen nicht zugänglich gemacht werden, z. B. wenn sich dadurch der Vorstand strafbar machen würde oder wenn aufgrund des Antrags ein gesetzes- oder satzungswidriger Beschluss der Hauptversammlung ergehen würde. Des Weiteren muss eine Begründung nicht zugänglich gemacht werden, wenn diese insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge müssen insbesondere nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der zu wählenden Person bzw. der zu wählenden Personen enthält oder wenn keine Angaben der zu wählenden Person zu der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien erfolgt sind. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz als in der Versammlung gestellt, wenn der bzw. die den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Das Recht des Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon, soweit das Gesetz nichts anders bestimmt, unberührt. 5. Fragerecht des Aktionärs Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-19-Gesetzes i.V.m. § 131 AktG wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Fragen können in deutscher oder spanischer Sprache eingereicht werden. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgegeben, dass Fragen vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation spätestens bis zum 19. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich über das Online-Portal unter der oben unter IV. angegebenen Internetseite einzureichen sind. Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte, die den erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils den Namen und ggf. Wohnort bzw. Sitz des fragenden Aktionärs und/oder seines Bevollmächtigten zu nennen, soweit der Namensnennung bei der Übermittlung der Frage im Online-Portal nicht ausdrücklich widersprochen wird. 6. Möglichkeit des Widerspruchs gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes kann von Aktionären oder Bevollmächtigten, die das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder Vollmachtserteilung ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 21. Juli 2022 durch den Versammlungsleiter im Wege elektronischer Kommunikation erklärt werden. Die Erklärung ist ausschließlich über das Online-Portal unter der unter IV. angegebenen Internetseite möglich. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das Online-Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche hierüber. 7. Weitergehende Erläuterungen Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/ 8. Zusätzliche Angabe gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 128.700.000,00 und ist eingeteilt in 49.500.000 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält hiervon 153.250 eigene Aktien, welche gemäß § 71b AktG nicht stimmberechtigt sind. 9. UTC Zeiten (Angaben gemäß Tabelle 3 EU-DVO) Sämtliche Zeitangaben in der Einberufung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden. Duisburg, im Juni 2022 LS INVEST AG Der Vorstand INFORMATIONEN ZU DEN WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT

Santiago de Armas Fariña Persönliche Daten Name Santiago de Armas Fariña Anschrift (beruflich) Avenida Rafael Cabrera, 4-1ºP

35002 Las Palmas de Gran Canaria Geburtsdatum 13.03.1954 Berufserfahrung Anwalt für Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht Seit 05/1979 Eingetragen in der Anwaltskammer von Las Palmas de Gran Canaria Seit 01/1995 Präsident und Direktor der Handelsgesellschaft S. de Armas y Asociados, S.L., einer Kanzlei für Rechts-, Wirtschafts- und Unternehmensberatung Ausbildung 06/1977 Abschluss Jurastudium La Laguna Fachlehrgang Steuerrecht und Steuerberatung, Madrid Aktuelle Mandate Seit 01/2001 Mitglied des Aufsichtsrats der LS INVEST AG, Vorsitzender seit 10/2005 Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Stellvertretender Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer von Las Palmas und Vorsitzender des Tourismusausschusses Mitglied der Geschäftsführung des Hotelverbandes von Gran Canaria, Lanzarote und Fuerteventura Mitglied des Sozialausschusses der Universität von Las Palmas Mitglied der Geschäftsführung des Arbeitgeberverbandes von Las Palmas Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache)

Englisch (mittlere Kenntnisse)

Dr. Hans Vieregge Persönliche Daten Name Hans Vieregge Anschrift Franziusweg 8

30167 Hannover Geburtsdatum 12.07.1941 Berufserfahrung 31.12. 2006 Ruhestand 1987 - 2006 Vorstand Nord-LB, Hannover

Verantwortlich für unterschiedliche Bereiche des Firmen- und Privatkundengeschäfts; seit 1993 verantwortlich für die Schiffs- und Flugzeugfinanzierungen und die Niederlassung Singapur; die letzen Jahre als Vertreter des Vorstandsvorsitzenden 1969 - 1987 Mitarbeiter HSBC Trinkaus und Burkhardt, Schwerpunkte Kredit- und Auslandsgeschäfte, zentrale Marketingaufgaben

seit 1983 Generalbevollmächtigter 1967 - 1968 Assistent am Seminar für Wirtschaftspolitik, Universität Köln Ausbildung 1962 - 1966 Volkswirtschaftsstudium in München und Köln Aktuelle Mandate Seit 1994 Mitglied im Aufsichtsrat der LS INVEST AG Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Deutsch (Muttersprache)

Englisch (fließend)

Francisco López Sánchez Persönliche Daten Name Francisco López Sánchez Anschrift c/Alcalde Enrique Jorge, 1

35100 San Fernando de Maspalomas Geburtsdatum 13.07.1979 Berufserfahrung Seit 2003 Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Lopesan Hotels & Resorts 2002 - 2003 Verwaltungsangestellter

Prepaid Network Corp., Miami, Florida / USA 2001 Praktikum Geschäftsleitung

Gran Hotel Lopesan Costa Meloneras, Gran Canaria, Spanien 2000 Verkaufsmitarbeiter

Key Travel, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Spanien Ausbildung 1994 - 1998 Abitur

Saddlebrook High School, Tampa, Florida / USA 1998 - 2002 Bachelor of Hospitality Management

Florida International University, Miami, Florida / USA Aktuelle Mandate Seit 07/2008 Mitglied im Aufsichtsrat der LS INVEST AG Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache)

Englisch (fließend)

Inés Arnaldos Persönliche Daten Name Inés Arnaldos Anschrift c/Concepción Arenal, 20-2º

35006 Las Palmas de Gran Canaria Geburtsdatum 15.05.1980 Berufserfahrung Seit Januar 2006 Anwältin in der Rechtsabteilung

Gruppe Lopesan Ausbildung 1990 - 1998 Deutsche Schule in Las Palmas de Gran Canaria. Abschluss: Abitur 1998 - 2002 Jurastudium an der Universität CEU San Pablo, Madrid. Fachgebiet EU-Recht 10/2002 - 01/2003 Abschluss Experte für EU-Recht - Universität CEU San Pablo, Madrid 01/2003 - 07/2003 Abschluss Experte für EU-Recht - Sorbonne, Paris/Universität Madrid 11/2003 - 06/2005 Vorbereitung für die Prüfung zur Aufnahme in den staatlichen Dienst 09/2008 - 06/2010 Praktische Ausbildung zum Anwalt - Akademie für Rechtspraxis, Las Palmas 11/2010 Zertifikat über die berufliche Befähigung Aktuelle Mandate Seit 2017 Mitlglied des Aufsichtsrats der Ls Invest AG Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache)

Deutsch (fließend)

Französisch (fließend)

Englisch (fließend)

Antonio Rodríguez Pérez Persönliche Daten Name Antonio C. Rodríguez Pérez Anschrift c/Concepción Arenal, 20-2º

35006 Las Palmas de Gran Canaria Geburtsdatum 29.01.1966 Berufserfahrung Seit 2007 Geschäftsführer Finanzen

Gruppe Lopesan 1994 - 2007 Geschäftsführer Immobilienabteilung

Gruppe Lopesan 1993 - 1994 Verwaltungsangestellter

Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie Ausbildung 1992 Studium zum Diplomvolkswirt und Diplombetriebswirt - Universität von Barcelona Ergänzende Fortbildungsmaßnahmen: • MBA direkte und indirekte Besteuerung • Steuerliche und buchhalterische Konsolidierung • Finanzielle Transaktionen • Internationaler Handel • Fusionen und Erwerbe • Unternehmensbewertung • Informationssysteme für Unternehmen • Gruppeninterne Transaktionen Aktuelle Mandate Seit 07/2002 Mitglied im Aufsichtsrat der IFA Hotel & Touristik AG Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache)

Englisch (mittleres Niveau)

Agustín Manrique de Lara y Benitez de Lugo Persönliche Daten Name Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo Anschrift El Cortijo

35218 Telde / Gran Canaria - Spanien Geburtsdatum 05.04.1964 Berufserfahrung Seit 1998 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

El Cortijo - Quesoventura 1996 - 1999 Generaldirektor Kanarische Inseln

Gecovisa (Immobilienverwaltung) 1994 - 1996 Regionaldirektor Madrid

Gecovisa (Immobilienverwaltung) 1993 - 1994 Controller

Sozialversicherung Madrid: Kostenstelle Notaufnahme 1991 - 1993 Generaldirektor Spanien

Goddard & Loyd España, S.A. (Immobilienprojekte) 1988 - 1991 Assistent des Präsidenten

Afisa (Immobilien) 1987 - 1988 Analyst für Finanz- und Immobilieninvestitionen

Ron Investment (Merchant Bank der Gruppe Marc Rich) Ausbildung 1995 Diplomvolkswirt und Diplombetriebswirt - Universität von Madrid 1994 Master in Business Administration - MBS, Houston University Aktuelle Mandate Seit 07/2014 Mitglied im Aufsichtsrat der LS INVEST AG Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Seit 2013 Präsident des Kanarischen Unternehmerverbands Seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats der Hafenbehörde von Las Palmas Seit 2013 Mitglied des Tourismusverbands von Gran Canaria Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache) Englisch (fließend)

Roberto López Sánchez Persönliche Daten Name Roberto J. López Sánchez Anschrift (beruflich) c/ Alcalde Enrique Jorge 1

35100 San Fernando de Maspalomas Geburtsdatum 14.08.1974 Berufserfahrung Seit 2002 Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Lopesan Hotels & Resorts 2001 - 2002 Assistent Betriebsdirektor

Gruppe Lopesan (Creativ Hotels) Ausbildung 1998 Abschluss Betriebswirtschaftsstudium

Roger Williams-Universität Bristol, Rhode Island, USA Diverse Lehrgänge 1999 • Motivation am Arbeitsplatz 2000 • Motivation in Stresssituationen 2001 • Ein- und Verkauf im Hotelwesen

• Personalwesen Aktuelle Mandate Seit 07/2017 Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der LS INVEST AG Mitgliedschaft in den im Anhang des Jahresabschlusses 2021 der LS INVEST AG angegebenen Gremien Sonstige Kenntnisse Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache) Englisch (fließend)

