Der so genannte Fear & Greed Index steht kurz davor, am Aktienmarkt eine extreme Angst zu signalisieren. Von Matthias Fischer. Der US-Fernsehsender CNN hat einen Index entwickelt, der die Stimmung am Aktienmarkt misst - den so genannten Fear & Greed Index (Angst und Gier). Das Barometer unterscheidet fünf verschiedene Stimmungen am Aktienmarkt: Extreme Angst, Angst, Neutral, Gier und extreme Gier. Nun steht der Index bei einem Wert von 26 noch im ...

