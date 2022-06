Honda hat ein Mikromobilitäts-Startup namens Striemo gegründet. Das Unternehmen hat einen gleichnamigen dreirädrigen E-Tretroller mit einem Mechanismus zur Unterstützung des Gleichgewichts entwickelt, der noch in diesem Jahr in Japan und 2023 in Europa auf den Markt kommen soll. Das Gefährt ähnelt vom Aufbau her einem E-Tretroller mit dem flachen Trittbrett und der Lenkstange an der Front. Der große ...

