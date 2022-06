Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann nicht mehrheitlich ein Verbot des Abstellens von E-Autos in der Tiefgarage beschließen. Das hat das Amtsgericht Wiesbaden entschieden. Im konkreten Fall hatten Wohnungseigentümer in Wiesbaden auf einer Versammlung im August 2021 mehrheitlich beschlossen, das Abstellen von E-Autos in der Tiefgarage zu untersagen und dies mit einer angeblich höheren Brandgefahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...