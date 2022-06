In der vergangenen Handelswoche wurden die Kapitalmärkte von zunehmenden Stagflationssorgen erfasst, die mit einer wenig vertrauenserweckenden Sitzung der EZB am Donnerstag und stagflationären US-Konjunkturdaten am Freitag einherging. Im Ergebnis legten die langen Zinsen auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich zu, der US-Dollar zeigte deutliche Stärke und die Aktienmärkte gaben spürbar nach. Bei den Edelmetallen konnte nur Gold am Freitag noch ein Wochenplus retten, während Platin deutlich nachgab. Im Themendepot Edelmetalle konnte nur Endeavour Silver ...

