Am häufigsten wurden diese 20 aktiv gemanagten Fonds in der vergangenen Woche beim Smartbroker gekauft - darunter Edelmtall- und Immobilienfonds. Ranking.

Der GlobalPortfolioOne bleibt weiterhin Spitzenreiter bei unserem Smartbroker, dem günstigsten Neobroker laut Stiftung Warentest. Neu im Ranking und gleich auf Platz zwei ist der Stabilitas - Pacific Gold+Metals P Fonds.

Der Cent & Eastin EU/COM mit Bezug zu Osteuropa klettert vom fünften auf den dritten Platz.



Frisch dabei in den Top 20 der am Meistgekauften sind die Klimafonds Öko World Klima C auf Platz zehn und Öko World Rock n Roll Fonds C auf Platz 18.



Folgende drei Fonds gewannen besonders an Beliebtheit: Der Grundbesitz Europa RC Fonds stieg von der dreizehnten Position auf die sechste. War der Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) im vergangenen Ranking noch an zwanzigster Stelle, ist er nun an dreizehnter. Und auch der Fonds Fokus Wohnen Deutschland wurde öfters gekauft: von Platz 19 geht es auf Platz fünf.

Die Top 20 der meistgekauften Fonds der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. GlobalPortfolioOne (I1T) 2. Stabilitas - Pacific Gold+Metals P 3. Cent & Eastin EU/COM 4. Arero - Der Weltfonds 5. Fokus Wohnen Deutschland 6. Grundbesitz Europa RC 7. GLS Bank Aktienfonds A 8. UniImmo: Wohnen ZBI 9. Global Internet Leaders 30 R - I 10. Öko World Klima C 11. Acatis Datini Valueflex Fonds B 12. Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 13. Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) 14. Deka-Immobilien Europa 15. Dirk Müller Premium Aktien R 16. Templeton China Fund Class A (acc) USD 17. DWS Top Dividende LD 18. Öko World Rock n Roll Fonds C 19. Hausinvest 20. Wertgrund Wohnselect D



Hier geht es zu den Top 20 der meistgekauften Fonds beim Smartbroker aus der 22. Kalenderwoche.



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0009809566,US1534361001,DE0009807008,DE0009807016,DE0009848119,LU0052750758,LU0301152442,LU0290140358,LU0323578657,LU0380798750,LU0360863863,DE000A1CUAY0,LU0594300252,DE000A1H72F1,DE000A1W2CK8,DE000A111ZF1,DE000A12BSB8,DE000A2DMVS1,AT0000A2B4T3,DE000A2N8127