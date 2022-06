Die Konzernleitung hat zum 1. Juli höhere Preise für Pakete und Päckchen im In- und Ausland angekündigt. Das Management spricht von einer unvermeidbaren Antwort auf höhere Kosten für Transport und Löhne. Ein Inlands-Standardpaket bis 2 kg verteuert sich um 10 % auf 5,49 €. Die internationale Konkurrenz hatte ihre Zustellpreise zum Teil schon hochgesetzt. Am heutigen Tiefpunkt kostete die Aktie der DT. POST 33,44 €. Sie zog nach Bekanntwerden der Preiserhöhung bis rund. 34,50 € an. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

