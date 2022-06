Die Aktie von TAG Immobilien fällt heute rund 12% in den Keller auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Damit summiert sich der Kursverlust in der 12-Monats-Betrachtung auf circa 50%. TAG Immobilien Aktie im Fokus An der Börse legten TAG Immobilien-Papiere in der Zehn-Jahres-Betrachtung per saldo um +76,9% zu, was einer Performance von im Mittel +5,9% pro Jahr entspricht....

