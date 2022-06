Die Aktie der Deutschen Lufthansa verliert heute rund 4,5% an Wert und fällt auf ein neues Drei-Monats-Tief. Auf Jahressicht müssen Lufthansa-Aktionäre einen deutlichen Kursverlust in Höhe von 43% in ihrem Depot verbuchen, während auf Drei-Jahres-Sicht sogar ein Minus von 67% auf der Lufthansa-Anzeigetafel steht. Lufthansa-Aktien im Fokus An der Börse verloren Lufthansa-Papiere...

