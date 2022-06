Turnaround-Brief: wallstreet:online AG - Ein Vervielfachungskandidat mit Ansage

Unsere Top-Empfehlung Nummer eins und damit unser Favorit des Jahres ist zweifelsohne Wallstreet:Online (aktueller Kurs: 18,00 Euro; ISIN: DE000A2GS609).

Der 24. Juni, der Tag der Hauptversammlung, könnte dabei den Durchbruch bringen. Wir rechnen an diesem Tag mit der Bekanntgabe einer neuen Prognose, die bis 2026 reicht. Hinter vorgehaltener Hand werden bereits sehr optimistische Schätzungen zur Kundenzahl erwartet. So offensiv wird das Unternehmen aber nicht vorgehen und sich Spielraum lassen. Wir rechnen daher mit einer anvisierten Kundenzahl von 700.000 bis 800.000 sowie einem EBITDA von 40 bis 50 Mio. Euro.

Die Rechenschieber können rausgeholt werden

Es sieht danach aus, als biege der Smartbroker mit seinem Auftritt 2.0 auf die Zielgerade ein. Der Antrag bei der Bafin bezüglich einer Lizenzerweiterung ist gestellt. Auch produktseitig kommt man voran, so dass schon in den kommenden Monaten mit einer App zu rechnen ist. Wenn man sich umhört, handelt es sich bei der neuen Plattform um ein komplett neues Benutzererlebnis. Es dürfte sich auszahlen, dass man mit Christian Wendrock-Prechtl einen ausgewiesenen Experten im Juni vergangenen Jahres hinzu geholt hat. Er hat zuvor bei der comdirect Auszeichnungen für das Design erhalten. Auch CEO Matthias Hach zeigt sich optimistisch, was die neue Plattform angeht. Was viele Marktteilnehmer derzeit noch unterschätzen, ist die Tatsache, dass mit der Lizenzerweiterung auch die Finanzportfolioverwaltung, der Eigenhandel sowie das Eigenschäft ermöglicht werden. Hier liegt ein großer Ergebnis-Kicker, der in den aktuellen Planungen noch nicht beinhaltet ist. Hach legt weiter nach: "Vergessen Sie alles, was Sie bislang über den Smartbroker wussten. Der Relaunch im zweiten Halbjahr umfasst den Start einer modernen Smartphone-App, den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen sowie eine komplett neu gestaltete Handelsoberfläche der Webanwendung."



Fazit: Alle Investoren warten gespannt auf den Relaunch. Sobald ein konkreter Termin steht, wird die Aktie ihre faire Bewertung erreichen können. Im ersten Schritt sehen wir ein Kursziel von 60 Euro. Kauflimit: 19,30 Euro.

Wird das Unternehmen wie geplant weiter entwickelt, sollte eine Milliardenbewertung keine Utopie darstellen. Es gibt viele Stellschrauben, die sprudelnde Gewinne ermöglichen. Auch die steigenden Zinsen spielen dem Unternehmen voll in die Karten.

Aus fundamentaler Sicht tut sich nach wie vor eine dramatische Unterbewertung zur Konkurrenz auf. Es ist absehbar, dass in den kommenden Jahren EBIT-Margen von 45% generiert werden.

