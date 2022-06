Das Storage Magazine "Storries XIX" verleiht ExaGrid den fünften Jahressieg in Folge

ExaGrid, die einzige Tiered-Backup-Speicherlösung der Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Preis "Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year" ausgezeichnet wurde, der bei der 19.jährlichen Zeremonie der Storage Awards des Storage Magazine, "The Storries XIX", am 9. Juni 2022 in London verliehen wurde.

Photo courtesy of Storage Awards

Die Gewinner werden durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Dies ist eine weitere Bestätigung für die differenzierte Produktarchitektur von ExaGrid, insbesondere im Unternehmensbereich, da ExaGrid das größte Scale-Out-System der Branche anbietet bestehend aus 32 EX84-Appliances, die bis zu 2,7 PB Vollbackup in einem einzigen System aufnehmen können, was 50% größer ist als jede andere Lösung mit aggressiver Deduplizierung.

Darüber hinaus ermöglicht die einzigartige Scale-Out-Architektur von ExaGrid es Unternehmen, bei wachsendem Datenaufkommen einfach weitere Appliances hinzuzufügen. Jede Appliance verfügt über Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei wachsendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz macht teure Gabelstapler-Upgrades überflüssig und ermöglicht die Kombination von Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System. So werden geplante Produktveralterungen vermieden und IT-Investitionen im Voraus und im Laufe der Zeit geschützt.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung ‚Enterprise Backup Hardware Vendor of the Year'", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Unser Team arbeitet kontinuierlich an der Innovation und Verbesserung der von ExaGrid angebotenen Tiered-Backup-Storage-Lösung mit dem Ziel, den bestmöglichen Backup-Storage anzubieten und gleichzeitig die Leistung, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Backups zu verbessern. Vielen Dank an alle, die für uns gestimmt haben, wir sind wirklich dankbar."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid hat in den folgenden Ländern Vertriebsmitarbeiter und Systemingenieure vor Ort: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Iberische Halbinsel, Israel, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und andere Regionen.

Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie in unseren Customer Success Stories, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit der Datensicherung verbringen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

