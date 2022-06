Erfahrene Life-Science-Führungskraft bringt umfassende Kompetenz im Bereich der Geschäftsentwicklung mit

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute die Berufung des Branchenveteranen David Gilman in die neue Position des Chief Business Strategy Officer bekannt, der ab 1. Juli dem Chief Executive Officer Ameet Mallik unterstellt sein wird. In dieser Funktion gehört David Gilman dem Führungsteam des Unternehmens an und zeichnet sich für alle Geschäftsentwicklungs- und Portfoliostrategien auf globaler Ebene verantwortlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220613005177/de/

David Gilman, Chief Business Strategy Officer, ADC Therapeutics (Photo: Business Wire)

"David Gilman ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Strategie mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz in der Life-Sciences-Branche", so Ameet Mallik, Präsident und Chief Executive Officer von ADC Therapeutics. "Wir freuen uns, dass David zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Entwicklung von ADC Therapeutics unserem Führungsteam beitritt."

Gilman ist eine Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie. Von 2018 bis 2019 war er für Novartis als Global Head of Portfolio Strategy and Business Development im Geschäftsbereich Novartis Oncology tätig. Vor seinem Wechsel zu ADC Therapeutics arbeitete er bei ClearView Healthcare Partners, ein globales Strategie- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Biowissenschaften, wo er von 2019 bis 2022 eine Schlüsselrolle in der direkten Kundenbetreuung sowie bei der globalen Expansion spielte und seine Kunden bei wichtigen Initiativen zur Geschäftsentwicklung sowie bei strategischen Transaktionen unterstützte. Vor seiner Tätigkeit bei ClearView und Novartis war Gilman 17 Jahre lang bei The Frankel Group/Huron Consulting Group beschäftigt, wo er sich auf die Vermittlung zahlreicher und bedeutender pharmazeutischer Partnerschaften für seine Kunden konzentrierte.

Gilman erwarb seinen MBA an der University of Texas, Austin, und seinen BA an der University of Chicago.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation die Lebensqualität von Krebspatienten verbessert. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner proprietären PBD-basierten AWK-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende AWK ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie zugelassen. ZYNLONTA befindet sich auch als Kombinationstherapie mit anderen Wirkstoffen in der Entwicklung. Cami (Camidanlumab-Tesirin) bei rezidiviertem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom wird in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-2-Studie und bei verschiedenen fortgeschrittenen soliden Tumoren in einer klinischen Phase-1b-Studie evaluiert. Neben ZYNLONTA und Cami hat ADC Therapeutics mehrere AWK in laufender klinischer und präklinischer Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Weitere Informationen finden Sie unter https://adctherapeutics.com/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf Twitter und LinkedIn.

ZYNLONTA ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

