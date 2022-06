Heidelberg (ots) -



Der Erfolg der vereinten Linken um Jean-Luc Mélenchon zeigt, wie gespalten Frankreich ist, und diese Spaltung kommt nicht von ungefähr. Auch in Frankreich sind in den letzten Jahrzehnten die sozialen Gegensätze gewachsen, die Unterschiede zwischen Reich und Arm, Stadt und Land. Macron hat diese Entwicklung nicht verhindert, gilt vielen sogar als ein "Präsident der Reichen". Zwar ist seine Wirtschaftsbilanz gut, sind Jobs entstanden - aber nicht unbedingt in der Provinz, wo der Frust besonders groß ist. Nicht zufällig waren im Wahlkampf Inflation und sinkende Kaufkraft die wichtigsten Themen.



