DJ Scholz weist Kritik an zögerlichen Waffenlieferung zurück

Von Andrea Thomas

RIEMS/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kritik an der zögerlichen Lieferung von deutschen Waffen an die Ukraine zurückgewiesen. Es gehe darum, dass ukrainische Soldaten zunächst an der Nutzung der hoch effizienten schweren Waffen geschult würden.

"Wir werden die Waffen, die wir auf den Weg gebracht haben, alle liefern...Es finden gegenwärtig Übungen statt. Ich glaube, dass es wirklich eine gute Sache wäre, wenn der ein oder andere noch mal kurz überlegt, bevor er seine Meinung zu dem ein oder anderen Thema äußert", sagte Scholz nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten auf der Ostseeinsel Riems. "Es wäre ein Fehler gewesen, die Panzerhaubitze 2000, die eine der modernsten Waffen ist mit der größten Leistungsfähigkeit im Artilleriebereich auf der ganzen Welt, einfach auszuliefern ohne jede Instruktion, ohne Ausbildung und sonst was."

Man habe zudem den Flakpanzer Gepard ebenfalls noch nicht ausgeliefert, weil die Nutzung mit Übungen vorbereitet werden müsse.

Ziel müsse sein, der Ukraine "wirklich effektive Hilfe" zu leisten. "Es geht um richtig schweres Gerät. Das muss man benutzen können, dafür muss man trainiert werden, das findet in der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig statt", so Scholz.

Dies gelte auch für das zugesagte Cobra-Radarsystem und das moderne Flugabwehrsystem Iris-T. "Das sind hochmoderne Systeme die auf der ganzen Welt gerne gewollt werden, wo es lange Bestelllisten gibt und viele das gerne haben wollen", so Scholz. Die Industrie habe sich erst mit anderen Ländern, die diese Systeme schon länger bestellt hätten, auf die vorgezogene Lieferung an die Ukraine verständigen müssen.

"Das hat sie bereits vorbereitet. Wir hätten es nicht angekündigt, wenn die Bereitschaft dazu nicht vorher dagewesen ist", so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2022 11:54 ET (15:54 GMT)

