Berlin (ots) -Um dem Klimawandel und einem noch dramatischeren Artensterben zu begegnen, will Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger verstärkt in zukunftsweisende Energieträger investieren. Das sagte sie heute dem ARD-Mittagsmagazin am Rande des Treffens der G7-Wissenschaftminister in Frankfurt (Main)."Zum Beispiel wir als BMBF geben in diesem Bereich auch 50 Millionen Euro aus, um zu forschen. Uns ist auch klar, dass wir natürlich gar nicht erst den CO2-Ausstoß so hoch werden lassen können. Das sind die Energiesysteme, die wir schnell umstellen müssen und deswegen sind wir auch im Bereich des grünen Wasserstoffs engagiert - zwei Milliarden Euro. Denn es ist ganz klar: Wir brauchen Energie, aber sie muss grün, sie muss nachhaltig sein", so Stark-Watzinger.Gemeinsam sei man übereingekommen, in diesen Bereichen noch mehr zu investieren. Um den Plan schnell umzusetzen, sollen Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeitnah erfolgen."Wir werden schon morgen mit Kanzler Scholz und Vertretern aus allen Bereichen zusammensitzen", so Stark-Watzinger. Man werde sehr zügig als neue Bundesregierung und sehr umfassend im Hinblick auf einen Aktionsplan für grünen Wasserstoff ins Handeln kommen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5247328