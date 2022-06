Düsseldorf, Viersen (ots) -Riesen-Überraschung am Freitagnachmittag in Viersen. Das Team der Deutschen Postcode Lotterie ist in der nordrhein-westfälischen Stadt und verteilt den Juni-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro an insgesamt 389 Glückspilze. Am meisten jubeln darf Michael*, der einen großen Scheck im Wert von 700.000 Euro aus dem goldenen Umschlag zieht. Grund zur Freude haben aber auch zahlreiche gemeinnützige Organisationen, die mit jedem Los der Lotterie-Teilnehmer*innen unterstützt werden. Allein in NRW förderte die Deutsche Postcode Lotterie bereits über 800 soziale und grüne Projekte mit mehr als 25 Millionen Euro."Nein! Wahnsinn! Super!" Michael ist sprachlos, kann es nicht fassen. Gerade hat der Viersener einen großen Scheck aus einem goldenen Umschlag gezogen, nun ist er - dank seines Postcodes 41748 NG - um 700.000 Euro reicher. Michael drückt seine Frau und seine Tochter und umarmt schließlich auch noch das gesamte Team der Deutschen Postcode Lotterie. "Das ist wirklich eine super Überraschung, ein richtig toller Überfall!", freut sich der 54-Jährige. Und seine Frau ergänzt: "Wir haben mit ein paar tausend Euro gerechnet, aber niemals mit 700.000 Euro.""Müssen uns keine Sorgen mehr machen!"Michael hat gleich mehrere Ideen, was er mit dem Geld anstellen kann. Zunächst einmal möchte er mit der Familie eine tolle Reise machen, dann stehen in Haus und Garten noch ein paar Renovierungsarbeiten an. Einen Teil des Gewinns steckt der Familienvater aber vielleicht auch in einen schicken Oldtimer: "Mein Traum war schon immer ein Opel Rekord B Coupé, von denen gibt es nicht so viele, so einen hätte ich gerne. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns nun keine Sorgen mehr machen müssen." Michael ging es beim Loskauf aber nicht nur um die Gewinne, sondern auch um den guten Zweck: "Ich finde es wichtig, etwas Gutes zu tun. Und ich finde es großartig, dass man bei der Postcode Lotterie auch andere Menschen unterstützt."Weitere 700.000 Euro für 388 GlückspilzeNicht nur Postcode-Gewinner Michael hat am Freitagnachmittag Grund zu jubeln. Denn: Beim Monatsgewinn gehen nicht nur 700.000 Euro an die Lose im gezogenen Postcode, der aus der Postleitzahl des Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße besteht. Die gleiche Summe teilen sich auch alle Lose mit der gleichen Postleitzahl, aber einem anderem Straßenkürzel. So erhalten weitere 388 Postleitzahl-Gewinner*innen aus Viersen zusammen ebenfalls 700.000 Euro.Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer, denn nicht nur die Gewinner*innen in Viersen können sich dank ihrer Lose freuen - alle Teilnehmer*innen in NRW machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits mehr als 25 Millionen Euro für über 800 Projektförderungen bereitgestellt werden. Nicht weit von Viersen entfernt wird unter anderem der Verein WECF (Women Engage for a Common Future) gefördert. Die Organisation erfasst systematisch den Zusammenhang von Pestiziden und Insektenvielfalt und wertet die Ergebnisse statistisch aus, um Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft abzuleiten. Mehr zu diesem Projekt erfahren Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/wecf).NRW im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen konnten sich bereits über zahlreiche Monatsgewinne und Straßenpreise freuen. Allein in diesem Jahr ging der Monatsgewinn schon zwei Mal in das bevölkerungsreichste Bundesland. Im März jubelten 146 Glückspilze in Bonn (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/03-maerz-2022-53129-bonn-nordrhein-westfalen) über 1,4 Millionen Euro, im April ging die gleiche Summe an 296 Gewinner*innen in Lüdenscheid (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/07-apr-2022-58511-luedenscheid-nordrhein-westfalen).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Der Gewinner in diesem Text wird mit einem Pseudonym genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über3.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 115 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Spielkonzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. 