Eine Trägerrakete des Startups Astra Space sollte am 12. Juni zwei Wettersatelliten der Nasa ins All befördern. Doch das Vorhaben scheiterte. Es ist nicht der erste verpatzte Raketenstart des Startups. Die Rakete LV0010 von Astra Space startete um 13:43 Uhr zunächst ohne Probleme von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida, dem Weltraumbahnhof der Nasa - doch bereits 10 Minuten später gab es Schwierigkeiten. Wie Astra Space bei Twitter erklärte, schaltete sich die Oberstufe frühzeitig ab. Dieser Ausfall des Triebwerks ließ die Mission scheitern, worüber Astra Space sein ...

