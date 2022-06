SEATTLE (IT-Times) - Amazon ist neben dem reinen E-Commerce-Geschäft auch in der Logistik und im Cloud Computing Business aktiv. Nun soll die Lieferung von Paketen mit Drohnen weiter ausgebaut werden. Später in diesem Jahr sollen Amazon-Kunden in Lockeford, Kalifornien, zu den ersten gehören, die in...

Den vollständigen Artikel lesen ...