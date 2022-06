Die schlechte Stimmung an den Märkten will einfach kein Ende finden. Mit Blick auf Themen wie die Inflation und die Zinswende haben sich die Befürchtungen der Analysten sich nicht nur bestätigt. Sie wurden in mancherlei Hinsicht sogar übertroffen. Kauflaune kommt da kaum auf und Argumente für gute Stimmung suchen Anleger dieser Tage oftmals vergebens.Immerhin etwas Aufmerksamkeit konnte Tesla (US88160R1014) erhaschen, indem Details zum schon seit einer Weile geplanten Aktiensplit bekanntgegeben wurden. Jener soll demnach im Verhältnis 3:1 stattfinden, ...

