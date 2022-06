Sion Power Corporation (Sion Power), ein führender Entwickler von Akkus der nächsten Generation, hat die Ergebnisse einer unabhängigen technischen Bewertung seiner Lithium-Metall-Akkutechnologie Licerion für Anwendungen in Elektrofahrzeugen bekanntgegeben. Die von der unabhängigen Akkuexpertin Dr. Y. Shirley Meng erstellte Bewertung stellt die erste öffentliche Besprechung des proprietären Verfahrens des Unternehmens für eine Anode mit aufgedampftem Lithium (Vapor-Deposited Lithium, VDLi) sowie eine Analyse der Strategie von Sion Power für Kathoden, Elektrolyten und Akkupacks dar.

"Was Sion Power herstellt, ist unter Batterieherstellern der nächsten Generation einmalig. Das Verfahren des Unternehmens für die Schaffung einer ultradünnen Lithiumschicht durch Aufdampfen von Lithium bietet eine Möglichkeit zur Kostensenkung und zur schnelleren Markteinführung moderner Akkus", sagt Dr. Meng. Sie sagt weiter: "Mit einem starken Patentportfolio und einer Druckregelstrategie zur Vermeidung von Lithium-Dendritenbildung könnte Sion Power wesentliche Beiträge zur Beschleunigung der Produktion von Lithium-Metall-Akkus innerhalb der USA leisten."

Dr. Y. Shirley Meng ist eine international anerkannte Expertin für Akkus und hat viele Technologien der nächsten Generation geprüft. Dr. Meng ist Professorin für Molekulartechnik an der Pritzker School of Molecular Engineering und Chief Scientist am Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS) Argonne National Laboratory. Sie ist ferner Studienleiterin der Forschungsgruppe Laboratory for Energy Storage and Conversion (LESC).

Den vollständigen Bericht finden Sie auf der Website von Sion Power.

Über Sion Power

Sion Power ermöglicht mit seiner Technologie Licerion Fortschritte in der Akku-Industrie. Licerionist ein fortschrittlicher Ansatz für Lithium-Metall-Akkus, die in einem Akku von gleicher Größe und gleichem Gewicht doppelt so viel Energie wie ein herkömmlicher Lithium-Ionen-Akku enthalten. Mit bis zu 500 Wh/kg werden Licerion-Akkus in großem Maßstab in großformatigen Zellen hergestellt. Infolgedessen haben Licerion-Akkus das Potenzial, die Leistung kommerziell und privat genutzter Elektrofahrzeuge deutlich zu verbessern. Sion Power hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und ist dort tätig. Besuchen Sie Sion Power im Internet unter www.sionpower.com.

