DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Tankrabatt und Kartellrechtsplänen:

"Die Debatte um den Tankrabatt könnte nun den Staat wieder zum Handeln bewegen. Die Mineralölkonzerne streichen offenbar Milliarden an Steuergeldern ein, doch Verbraucherinnen und Verbraucher merken nichts von der Steuersenkung. Transparenz schaffen die Konzerne auch nicht. Wenn Branchen aber oligopolistische Strukturen aufweisen oder Konzerne ihre Marktstellung missbrauchen, dann muss es auch Mittel geben, um den Wettbewerbern unter die Arme zu greifen. Die Bürger profitieren dann, da in der Regel auch die Preise sinken. Auch wenn die Mineralölkonzerne derzeit offenbar den Staat für dumm halten, wehrlos ist er nicht. (...) Wer jetzt vor einer industriepolitischen Monsterbehörde warnt, der muss auch erklären, warum die Grundwerte der Marktwirtschaft, Eigenverantwortung und Eigentum, gegenüber dem Wettbewerbsgedanken zurückstehen müssen. Es kann nicht sein, dass Bundesfinanzminister Lindner (FDP) zu Recht Pendler, Familien und Handwerker entlasten will und dann an den Konzernen scheitert."/ra/DP/nas