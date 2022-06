LÜBECK (dpa-AFX) - Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die weltweiten Agrarmärkte sind ein zentrales Thema auf dem Deutschen Bauerntag, der am Dienstag (12.30 Uhr) in Lübeck beginnt. Dazu wird auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir erwartet. Vielen Höfen machen gestiegene Kosten unter anderem für Energie und Düngemittel zu schaffen, wie der Bauernverband erläuterte. Auch viele Lebensmittel in den Supermärkten sind deutlich teurer geworden. Angesichts ausfallender Getreideexporte der Ukraine wird in einigen Ländern zudem mit einer knappen Versorgung gerechnet.

Bei dem zweitägigen Verbandstreffen mit rund 450 Delegierten dürfte auch über Möglichkeiten diskutiert werden, die angespannte Lage mit Produktionsausweitungen in Deutschland abzumildern. Der Bauernverband sprach sich dafür aus, zusätzliche Flächen zum Lebensmittelanbau zu nutzen. Özdemir hat unter anderem schon ermöglicht, dass in diesem Jahr ausnahmsweise Gras und Pflanzen von bestimmten "ökologischen Vorrangflächen" als Futter genutzt werden dürfen. Er wendet sich aber gegen weitergehende Rufe auch aus den Ländern, auf Brachflächen wieder alles machen zu können und dort etwa Getreide anzubauen./sam/DP/nas