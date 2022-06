Comebacks gibt es an der Börse immer wieder. Die Flughäfen sind voll von Reiselustigen, die es in ferne Länder zieht. Die Tourismusbranche und auch Fluglinien könnten sich also fast schon für ein Comeback anschnallen. Wenn da nicht die neue Virus-Variante BA.5 wäre, die in Portugal innerhalb kürzester Zeit große Teile der Bevölkerung infiziert hat. Es scheint, als müssten sich Anleger bei der Suche nach Comeback-Aktien zwischen Reisetiteln und Pandemie-Werten entscheiden - oder gibt es gar einen lachenden Dritten?

