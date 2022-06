Welche Aktien sind aktuell eigentlich angesagt? In diesen Tagen erleben wir in vielen Bereichen einen wahren Run. Die Menschen drängen nach draußen, strömen auf Festivals und fliegen wieder in den Urlaub. Die Normalität des Jahres 2019 ist für den Urlaub 2022 gerade gut genug. Doch erste Warnungen vor einem Comeback der Pandemie verunsichern Anleger. Wir stellen drei Aktien aus unterschiedlichen Bereichen vor, und erklären, warum diese gerade jetzt Konjunktur haben könnten.

Den vollständigen Artikel lesen ...