HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Wizz Air von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 3500 auf 3300 Pence gesenkt. Der Billigflieger sei in den vergangenen Monaten von einer Krise in die nächste gerutscht, schrieb Analyst Conor Dwyer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die entsprechend schlechte Anlegerstimmung werde dem langfristigen Potenzial aber nicht gerecht, und das aktuell schwierige Umfeld sei über Gebühr eingepreist. Für geduldige Investoren sieht Dwyer eine sehr gute Einstiegschance./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

