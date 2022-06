The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2022ISIN NameDE000DK0W5Z7 DEKA AD FESTZINS 20/22XS1248348721 SCBC 15/22 MTNXS1247508903 BNP PARIBAS 15/UND.FLRMTNDE000HVB3GK3 UC-HVB 19/22 DLDE000A161UQ4 NRW STAEDTE ANL.3 15/22XS1246658501 ROYAL BK CDA15/22MTN REGSDE000DK0UF56 DEKA AD FESTZINS 19/22FR0011178946 CAISSE REF.HAB 12-22CH0284100564 TEMENOS 15-22DE000A11QE11 BRANDENBURG LSA 15/22CH0283726088 DVB BANK MTN.15/22 SFDE000HLB2CK6 LB.HESS.-THR.0512B/002CH0282018974 SINOCHEM OFFS.CAP. 15/22