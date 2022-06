The following instruments on XETRA do have their first trading 14.06.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.06.2022Aktien1 US02217A1025 Altus Power Inc.2 SE0018014060 Athanase Innovation AB3 DE000A3DMF80 Deutsche EuroShop AG z.Verk4 CA0977518798 Bombardier Inc.5 CA64079L2049 Neptune Wellness Solutions Inc.Anleihen/ETF1 AT0000A2Y2W4 Erste Group Bank AG2 AT0000A2Y2U8 Erste Group Bank AG3 DE000NLB3YB9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB3YD5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 DE000NLB3YE3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB3X44 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000NRW0NF8 Nordrhein-Westfalen, Land8 AU3FN0068763 Australia and New Zealand Banking Group Ltd.9 IE000VXC51U5 Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF - 2C10 IE000Z9SJA06 Xtrackers S&P 500 UCITS ETF - 4C11 LU2009147757 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF