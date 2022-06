Präsident Biden tut alles - sowohl inhaltlich als auch rhetorisch - um die Inflation zu bekämpfen Angesichts der in die Höhe schießenden Benzin- und Lebensmittelpreise und der Tatsache, dass die Inflation laut den Umfragen für US-Wähler an erster Stelle steht (siehe auch die jüngste Gallup-Umfrage hier), ist es keine Überraschung, dass Präsident Biden alles in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...