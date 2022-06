AIBODY, die weltweit erste Physiologie-as-a-Service-Plattform, hat heute ihre Kooperation mit Relias bekannt gegeben, dem in den USA ansässigen Marktführer im Bereich der Ausbildung und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, um ein innovatives Angebot an digitalen Schulungsmaterialien für die medizinische Berufsausbildung zu erarbeiten. Relias ist auf Lösungen für die Ausbildung im Gesundheitswesen spezialisiert und unterstützt mehr als 11.000 Organisationen und 4,5 Millionen Pflegekräfte dabei, die Pflegeversorgung und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Die virtuelle Patientensoftware von AIBODY erzeugt lebensechte, sehr detaillierte physiologische Reaktionen auf eine Vielzahl simulierter medizinischer Bedingungen oder Behandlungsprotokolle und bildet realitätsnah kardiovaskuläre, pulmonale und andere Prozesse nach, die simultan im menschlichen Körper stattfinden. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Relias die Software von AIBODY integrieren, um eine neue Generation von immersiven, szenariobasierten Schulungsmodulen zu entwickeln, die auf der Beobachtung und Behandlung von digitalen Patienten basieren. Diese werden Relias' umfangreiche Bibliothek an Fortbildungskursen weiter ausbauen, die es Klinikern ermöglichen, Zulassungsanforderungen zu erfüllen und auf ihrem Gebiet auf dem neuesten Stand zu bleiben.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Relias eine neue Generation von Lösungen für lebenslanges Lernen zu entwickeln, die auf unserer einzigartigen digitalen Physiologie-Technologie aufbaut", so Richard Littlehales, CEO bei AIBODY. "In Zusammenarbeit mit dem Relias-Bildungsteam können wir szenariospezifische Simulationsroutinen erstellen und diese Inhalte in Bildschirm- oder AR-basierte Module einbetten, auf die Lernende zugreifen können, um ihre diagnostischen und klinischen Entscheidungsprozesse in einer authentischen, aber sicheren Umgebung zu testen."

"Die Kombination der medizinischen Simulationstechnologie von AIBODY mit unserer didaktischen Expertise und unserer benutzerfreundlichen Plattform bietet Lernenden die Möglichkeit, "ihr eigenes Abenteuer zu wählen" und die Auswirkungen ihrer Entscheidungen in Echtzeit zu beobachten, ohne Patienten zu gefährden", erklärt Shawn Barber, Chief Product Officer bei Relias. "Diese Art von Lernumgebung ist ideal, da sie Erfolge und Lücken in der klinischen Entscheidungsfindung durch die Interpretation klinischer Echtzeitdaten aufzeigt und so dazu beiträgt, dass die Ausbildung anhand dieser Informationen weiter optimiert werden kann."

Diese Schulungskurse sind ebenso gut für Präsenz- wie für Onlinekurse geeignet und werden in den nächsten 12 Monaten auf der Relias-Plattform verfügbar sein.

Über AIBODY

AIBODY ist eine Cloud-basierte Physiology-as-a-Service-Plattform, die immersive medizinische Simulationen in Echtzeit unter Verwendung des weltweit ersten Digital Human Organism ermöglicht. Der einzigartige Ansatz von AIBODY sorgt für äußerst detaillierte, lebensähnliche physiologische Reaktionen auf nahezu alle simulierten Erkrankungen oder Behandlungsprotokolle, wobei zusammenhängende biophysische, physiologische und biochemische Prozesse nachgebildet werden, die im menschlichen Körper stattfinden. AIBODY wurde aus AUG Global, einem internationalen Technologiekonzern, ausgegliedert und erhielt in einer Startkapital-Finanzierungsrunde Mittel von führenden globalen Risikokapitalgesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.aibody.io.

Über RELIAS

Relas hilft mehr als 11.000 Organisationen des Gesundheitswesens und 4,5 Millionen Pflegekräften, bessere klinische und finanzielle Ergebnisse zu erzielen, indem es die Versorgungsunterschiede in der Pflege reduziert. Unsere Plattform nutzt Leistungsmetriken und Bewertungen, um spezifische Kompetenzlücken aufzudecken und diese mit gezielten, personalisierten und ansprechenden Schulungen zu schließen. Wir unterstützen Organisationen des Gesundheitswesens und ihre Mitarbeiter dabei, besser zu werden und die von ihnen betreuten Menschen noch besser zu versorgen, indem wir ihnen ermöglichen, Probleme frühzeitiger zu erkennen, sie durch bessere Kenntnisse und Fähigkeiten zu lösen und letztlich bessere Ergebnisse für alle zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.relias.com.

