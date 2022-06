Der Sinkflug im Dax hat sich auch zu Beginn der neuen Handelswoche fortgesetzt. Nach fünf Verlusttagen in Folge könnte die Dynamik der Abwärtsbewegung jedoch an Schwung verlieren. Die Kombination aus Inflations- und Zinssorgen sowie daraus resultierenden Rezessionsängste lassen die Aktienmärkte weiter fallen. Die Verkaufsbereitschaft ist groß, das spiegelt sich auch in dem Stimmungseinbruch der Anleger ...

