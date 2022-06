Nach dem Ausverkauf der vergangenen zwei Handelstage könnte es am deutschen Aktienmarkt am heutigen Handelstag eine Gegenbewegung geben. So dürfte der DAX -2,43% am Dienstag zunächst einen Stabilisierungsversuch starten. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,8 Prozent höher bei 13.551 Punkte taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,92% als Leitindex der Eurozone wird ein Prozent fester erwartet. ...

