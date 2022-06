DJ La Française Group: La Française ernennt Dr. Denisa Cumova zur Leiterin Portfoliomanagement & Quant Research

La Française ernennt Dr. Denisa Cumova zur Leiterin Portfoliomanagement & Quant Research

Frankfurt, 14. Juni 2022

La Française, internationale Asset-Management-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro (per 31.12.2021) und Niederlassungen in ganz Europa und Südkorea, freut sich über die Einstellung von Dr. Denisa Cumova als Leiterin Portfoliomanagement & Quant Research. In dieser Position wird sie die Portfoliomanagement- und Research-Aktivitäten vorantreiben und die systematischen Strategien weiter ausbauen. Dr. Cumova wird an Dennis Jeske, Managing Director Portfoliomanagement von La Française Systematic Asset Management, berichten. Dr. Cumova verfügt über langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement und war in leitender Position (Head of Quantitative Research) bei der Berenberg Bank Wealth & Asset Management tätig. Dort verantwortete sie zudem die Performance und Entwicklung der systematischen Investment- und Risikomanagement Strategien in institutionellen Kundenportfolios. Von 2008 bis 2012 war sie als Leiterin des Total Return Managements bei Berenberg zuständig für die Entwicklung und das Management von Absolute-Return-Fonds und Volatilitätsstrategien. Ihre Karriere startete Dr. Cumova 2004 im dortigen Portfoliomanagement von Aktien- und Multi-Asset-Fonds. Zuvor schloss Dr. Cumova ihr Doktoratsstudium der Ökonomie mit Fokus auf Asset Management an der Technischen Universität Chemnitz ab.

Dennis Jeske sagt: "Wir freuen uns mit Dr. Denisa Cumova eine ausgewiesene Expertin für quantitatives Research gewonnen zu haben. Sie ist eine großartige Bereicherung für unser Portfoliomanagementteam in Deutschland und wird in dieser leitenden Funktion das Team weiter aufbauen und Ihre umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung von Risikomanagementlösungen und Faktorstrategien einbringen."

Über La Française Systematic Asset Management

La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für systematische, regelbasierte Investmentstrategien und ein integraler Bestandteil der La Française Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe konzentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen.

Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien liegt systematisches Investieren in unserer DNA. Wir kombinieren die langjährige Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit mit regelbasierten Anlagestrategien. Daraus ergeben sich robuste und maßgeschneiderte Produktlösungen für unsere Kunden.

Als Teil eines globalen Multi-Boutique Asset Managers profitieren wir vom schnellen Zugang zu Expertenwissen und firmeneigenem Research. Wir agieren flexibel und individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden.

Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und Dachfonds. Durch unsere regelbasierten Prozesse und unser eigens entwickeltes Risk@Work Modell, einem Risikomanagement System zur Begrenzung von Verlusten, mit dem wir aber auch Chancen an den Märkten gezielt nutzen.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Regionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), dem in Nordfrankreich führenden Allfinanzkonzern. Die CMNE gehört zu den größten genossenschaftlich organisierten Banken Frankreichs. Über La Française Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La-Française-Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen.

La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).

