PANDION AG bestätigt Rekordergebnis für das Jahr 2021

- Jahresüberschuss für 2021 beläuft sich auf 160 Mio. Euro- Verkaufsvolumen in 2021 liegt erstmals in der Unternehmensgeschichte bei über 1 Mrd. Euro- Geschäftsmodell der PANDION AG zeigt sich weiterhin äußert krisenfest- Ausblick für 2022 gestaltet sich ebenfalls sehr positiv

Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat nach Fertigstellung und Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 das bereits angekündigte Rekordergebnis bestätigt. Das Konzernergebnis in Höhe von 160 Mio. Euro (Ergebnis vor Steuern: 224 Mio. Euro) markiert einen Höhepunkt in der 20-jährigen Unternehmensgeschichte. Das EBITDA stieg von ca. 93 Mio. Euro im Jahr 2020 auf knapp ...

