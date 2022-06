Hamburg (ots) -Liebe mit Hindernissen? Schauspieler Christoph Maria Herbst kennt das. "Das Romantischste, was ich je getan habe, war ein Candle-Light-Dinner. Es endete allerdings jäh, weil alle Rauchmelder anschlugen", erzählt der 56-Jährige in GALA (Heft 25/2022, ab morgen im Handel). Und auch seinen jüngsten Fehlkauf verrät er - da wird nie Liebe draus: "Eine Kugel Eis der Geschmacksrichtung Avocado-Parmesan!"Diese Woche kommt Christoph Maria Herbst mit der Kinokomödie "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" in die Kinos.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5247544