Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Zinsängste dominieren Wall Street ++ Bayer: Entscheidung vertagt ++ BASF mit Licht und Schatten.

> MÄRKTE & KURSE | Auch am Montag dominierten an der Wall Street Zins- und Rezessionsängste. Die großen US-Indizes gaben dabei erneut deutlich nach, wobei insbesondere die zinssensiblen Technologietitel unter Druck standen. Der Dow Jones schloss 2,79 % schwächer bei 30.516 Punkten, während der S&P 500 um 3,88 % auf 3.749 Punkte sank und damit den tiefsten Stand seit März 2021 erreichte. Der Nasdaq 100 toppte das aber noch und gab um 4,60 % auf 11.288 Punkte nach. Zuletzt hatte der Technologieindex so tief im November 2020 notiert. Der Fokus der Marktteilnehmer richtet sich jetzt auf die Fed-Sitzung am Mittwoch. Auch an deutschen Börsen dürfte das Thema Inflation nach den massiven Vortagesverlusten (Dax - 2,4%) bestimmend bleiben. Im Mai lag die Inflation in Deutschland zuletzt bei 7,9 %. Heute legt das statistische Bundesamt dazu detaillierte Ergebnisse vor. Trotz der schwachen Vorgaben zeigte der Dax heute eine Gegenreaktion und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,96 % bei 13.557 Punkten.

