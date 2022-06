Am 15. Juni ist Schluss: Microsoft verabschiedet sich vom Internet Explorer. Doch natürlich gibt es Ausnahmen. Das blaue "e" mit dem geschwungenen Ring war in den vergangenen Jahren vor allem Gegenstand mehr oder weniger guter Scherze: Der Internet Explorer sei der meistgenutzte Browser, um andere Browser herunterzuladen, hieß es etwa. Die Geschwindigkeit in der Browsernutzung war Thema unzähliger Memes. Doch mit denen dürfte jetzt Schluss sein: Denn am 15. Juni stellt Microsoft den Internet ...

