Zumindest in den USA kletterte die Inflation jetzt auf über 8 %. Das ist eine Messlatte, an der uns auffällt: Es gibt kaum kurzfristig etwas, um dem zu begegnen. Sichere, konservative Dividendenaktien bringen es vielleicht auf 3 bis 4 %, wenn es hoch kommt. Manche REITs auf zwischen 5 oder 6 % ohne operative Probleme. Aber von einem effektiven Ausgleich sind wir weit entfernt. Können Dividendenaktien in Zeiten der Inflation von über 8 % überhaupt noch einen Beitrag zum Schutz liefern? Blicken wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...