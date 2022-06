Jetzt in Aktien investiert zu bleiben fällt vielen Investoren nicht leicht. Die Börsenkurze vieler Indizes und damit verbunden auch der individuellen Anteilsscheine fallen. Erneut sind es Tech-Aktien, die stärker leiden als ihre konservativeren Peers. In Summe ist jetzt jedoch nicht der Zeitpunkt, an dem man traurig ist, etwas zu verpassen. Trotzdem gilt es gerade jetzt, investiert zu bleiben oder gegebenenfalls sogar noch nachzukaufen. Ich habe drei Gründe, über die jeder Anleger einmal nachdenken ...

