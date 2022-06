Engen (ots) -Thomas Grönke ist selbstständiger Finanz- und Vorsorgeexperte bei der TELIS FINANZ AG. Dabei ist er nicht nur der erste Ansprechpartner für planbaren Vermögensaufbau - als Mentor unterstützt er zudem motivierte Menschen dabei, ihre privaten Ziele mit ihrem Job zu vereinen. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, welche Rolle die acht Lebenssäulen und das PowerPeople-Team dabei spielen und was einen guten Arbeitsplatz auszeichnet.Es ist der Traum vieler Menschen: Erfolg und Freude am Beruf, während auch private Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Abseits dieser Wunschvorstellung bestimmen jedoch verschiedenste Alltags- und Berufsverpflichtungen unser Tagesgeschehen - ein sorgenfreies Leben scheint damit unerreichbar. Gefangen in diesem Hamsterrad, erzielen zahlreiche Menschen weder beruflich noch privat nennenswerte Fortschritte. Auf Dauer verlieren sie deshalb ihren Fokus und verwerfen den Plan, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. "Betroffene sind damit in einem erdrückenden Kreislauf gefangen. Da sie sich viel zu oft damit abfinden, schaffen sie es nicht, ohne Hilfe daraus auszubrechen", erklärt Thomas Grönke von der TELIS FINANZ."Hat man dagegen die richtige Einstellung und profitiert von einem professionellen Coaching, kann man problemlos einen anderen Weg einschlagen. Daher möchte ich Menschen, die Spaß am Umgang mit Kunden haben und finanzielle Freiheit erlangen wollen, auf ihrem Weg zu einem glücklichen Privat- und Berufsleben beratend begleiten", führt der Finanzexperte weiter aus. Thomas Grönke ist als Unternehmensberater für den privaten Haushalt bei der TELIS FINANZ AG tätig - dort ist er unter anderem für den Vertriebsaufbau zuständig. Als Mentor führt er zudem motivierte Menschen an das PowerPeople-Team heran, vermittelt ihnen den Wert der acht Lebenssäulen und ermöglicht ihnen damit eine harmonische Verbindung aus Privat- und Berufsleben.Mit den acht Lebenssäulen zu einem harmonischen Berufs- und PrivatlebenVielen Menschen fehlt der Überblick über ihre Versicherungen, Geldanlagen und Ausgaben, wie Thomas Grönke weiß. Aufgrund ihres mangelnden Know-hows nutzen sie zudem nur selten Strategien zur Steuerersparnis oder staatliche Förderungen. Der Finanzexperte sieht seine Aufgabe daher darin, private Haushalte mit einem an sie angepassten Finanzkonzept zu unterstützen. Indem er sie als kleine Unternehmen behandelt, schafft er eine solide Grundlage für einen planbaren Vermögens- und Vorsorgeaufbau.All jenen Menschen, die ebenfalls etwas Gutes tun und Familien bei ihren Finanzen unterstützen wollen, ebnet Thomas Grönke den Weg zu einem glücklichen Berufs- und Privatleben. Er und die Experten des PowerPeople-Teams leiten sie als Mentoren an und zeigen ihnen, wie sie ihre privaten Bedürfnisse mit beruflicher Verantwortung vereinen - stets mit dem Ziel, ihre Leistungsfähigkeit zu maximieren und ihre Selbstverwirklichung zu fördern. Das Fundament hierfür bilden die acht Lebenssäulen: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Persönlichkeit und Wachstum, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude.Das PowerPeople-Team: Was einen guten Arbeitsplatz ausmacht"Ich liebe meinen Job bei der TELIS FINANZ, weil er mir all das bietet, was ich mir immer gewünscht habe", verrät Thomas Grönke. Auf seinem Weg zum erfolgreichen Finanzberater konnte auch er stets auf die Unterstützung der PowerPeople zählen. "Wir möchten motivierten Menschen ein ebenso glückliches Leben ermöglichen. Daher stehen wir interessierten Bewerbern bei allen Fragen rund um unseren Arbeitsalltag sowie die Lebensqualität von Kunden und Mitarbeitern beratend zur Seite", stellt der Experte fest."Holger Jost kontaktierte mich über Xing und begeisterte mich für diesen Beruf", so Thomas Grönke. Heute fungiert er als Vorbild für andere Interessenten und lebt ihnen vor, wie sie in allen Lebensbereichen ein Höchstmaß an Zufriedenheit erreichen können. Neben den acht Lebenssäulen stellt auch ein weiterer Grundsatz der PowerPeople eine wichtige Voraussetzung hierfür dar: Ein erstklassiger Arbeitsplatz zeichnet sich dadurch aus, dass er mehr als reine Pflichterfüllung und Zwang zu bieten hat.Als Hauptverantwortlicher der PowerPeople-Direktion für das Thema Immobilien hat Thomas Grönke mittlerweile die Aufgabe, alle Mandanten und Geschäftspartner im Bereich der Kapitalanlage Immobilie zu begleiten - und dies mit Erfolg. "Gerade in Zeiten wie diesen, mit gestiegenen Preisen und Inflation, ist es ein absolutes Muss, eine solche Immobilie im Portfolio zu haben, um sein Geld krisensicher und inflationsgeschützt anzulegen."