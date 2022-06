Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) signalisierte auf ihrer Junisitzung die erste Zinserhöhung im Euroraum seit elf Jahren, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust.Voraussichtlich solle ein erster Zinsschritt am 21. Juli - im Rahmen der nächsten EZB-Sitzung - in Höhe von 25 Basispunkten erfolgen. Wie von den Marktteilnehmern erwartet, habe der EZB-Rat beschlossen, die Nettoanleihekäufe im Rahmen des milliardenschweren Wertpapierkaufprogramms "APP" zum 1. Juli einzustellen. Somit habe die EZB in den vergangenen Jahren Anleihen im Wert von rund 4,4 Billionen Euro in ihre Bücher genommen. Darüber hinaus signalisiere die EZB eine weitere Zinserhöhung für den September diesen Jahres. Sollten die mittelfristigen Inflationsprognosen unverändert bleiben oder gar zunehmen, könnten die Leitzinsen laut EZB im September auch um 50 Basispunkte steigen. ...

