Hamburg (www.anleihencheck.de) - im Zentrum des öffentlichen Interesses steht in dieser Woche eindeutig die US-Notenbank FED, nachdem zuletzt mit 8,6 Prozent eine überraschend hohe Mai-Inflationsrate für die USA vermeldet wurde, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Es werde immer offensichtlicher, dass die Notenbanker der dynamischen Inflationsentwicklung deutlich hinterherlaufen würden, wodurch die Befürchtung noch stärker als bisher erwartet steigender Leitzinsen zu einem massiven Einbruch der Aktienkurse an den internationalen Börsen geführt habe. Und tatsächlich nehme die Gefahr einer Rezession in den USA zu, vor allem mit jedem Tag anhaltend hoher Preisniveausteigerungen für den für die US-Wirtschaft maßgeblichen privaten Konsum, die die positiven Effekte des nahezu voll ausgelasteten Arbeitsmarkts und der deutlich steigenden Nominallöhne relativieren würden. ...

