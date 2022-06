Die Aufnahme der Short-Position auf den S&P 500 in unsere Empfehlungsliste am Freitagmorgen hat sich als richtig erwiesen. Schon wenige Stunden später notierte das Engagement deutlich im Gewinn. Heute Vormittag steht das Hebelprodukt mit mehr als 28% im Plus. Wir hatten das Engagement schon vor zwei Wochen avisiert und nur auf den richtigen Einstiegszeitpunkt gewartet. Der Plan: Wir wollten die Short Position in der Bearmarketrally in zwei bis drei Tranchen aufbauen. Das passende Kock-Out Produkt mit Hebel fünf hatten wir schon vorgestellt, die Chartmarken im S&P500 bereits benannt. Dann kam es am Donnerstag und Freitag letzter Woche aber anders, die Börsen fingen an abzukippen. Wir sind den Marktsignalen gefolgt und haben die Shortposition sofort aufgebaut, obwohl unsere Limits noch nicht erreicht waren. Manchmal muss es eben schnell gehen und dann ist es gut, wenn man die Signale unmittelbar aufs Handy bekommt. Wer an solchen Signalen Interesse hat, kann das kostenlos ausprobieren. Testen Sie den Bernecker Börsenkompass 30 Tage gratis exklusiv bei unserem Partner Finanzen100 im Bereich PREMIUM und Sie werden sofort freigeschaltet. Immer mit aktuellen Kursen und Charts egal ob auf dem Handy, dem Tablet oder auf dem Computer. Wenn nötig auch mit einer Eilmeldung in der App. Das Analyse Update zur Short Spekulation haben wir dann gestern nachgereicht. Diese Vorgehensweise hat sich im Bernecker Börsenkompass bewährt, wenn es schnell gehen muss. Jens Brahm Bernecker Börsenkompass

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de