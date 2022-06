In 3 Sätzen: Twilio, Roku und Tesla standen am Montag auf der Einkaufsliste von ARK Invest. Die drei Aktien stehen zwischen 43 und 82 % unter ihren Höchstständen von 2021. Alle verzeichneten in ihren letzten Berichten ein starkes zweistelliges Umsatzwachstum und haben gute Aussichten für das Jahr 2022. Cathie Wood hat die neue Handelswoche mit einem Kaufrausch begonnen. Die CEO und Mitbegründerin von ARK Invest kaufte am Montag tüchtig Aktien, nachdem sie sich im vergangenen Monat eher zurückgehalten ...

