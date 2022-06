Wichtige Punkte Obwohl sie beängstigend sind, lösen sich Aktienkorrekturen und Bärenmärkte oft schnell auf. Diese hochprofitablen Unternehmen haben in der Vergangenheit viel für ihre Aktionäre geleistet. Es war ein wildes Jahr an der Wall Street für die Anlegergemeinschaft. Nachdem der 126 Jahre alte Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 vor fünf Monaten Rekordhöhen erreicht hatten, fielen sie mit zweistelligen prozentualen Rückgängen in den Korrekturbereich. Für den auf Wachstumswerte ausgerichteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...