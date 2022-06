Für Intel kam es in den letzten Wochen knüppeldick.Der Intel-Chart (5-Jahre, Wochenbasis) zeigt das Ausmaß des charttechnischen Debakels. Für Intel kam es in den letzten Wochen knüppeldick. Das Chartbild hat sich aufgrund des jüngsten Kursrücksetzers noch einmal deutlich eingetrübt. Wenn man so will, hat Intel damit ein neues Kapitel der Korrektur aufgeschlagen. Der untere 5-Jahres-Chart zeigt deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...