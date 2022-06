Unterföhring (ots) -- Neues Format ab 16. Juni monatlich auf Sky Sport News- Diverse Themen und Nachrichten aus der Welt des Frauensports - dazu Athletinnen im persönlichen Gespräch und deren Geschichten- Erste Sendung am Donnerstag um 18.00 Uhr - Amina Ndao moderiert- Ehemalige Fußball-Nationalspielerin Navina Omilade zu Gast im Studio sowie EM-Expertin Julia Simic zugeschaltet- Außerdem Schalte aus dem DFB-Trainingslager mit Nationalmannschaftstrainerin Martina Voss-Tecklenburg- Ausblick auf anstehende Fußball-EM der Frauen in England- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 14. Juni 2022 - Am Donnerstag wird erstmals das neue Frauensport-Magazin GameCHANGERINNEN auf Sky Sport News ausgestrahlt, in dem Frauensport sowie dessen Athletinnen und Sportlerinnen im Vordergrund stehen.In GameCHANGERINNEN werden diverse Themen und Nachrichten aufgegriffen, beleuchtet und durch persönliche Geschichten und Gespräche zahlreicher Gäste nähergebracht.In der ersten Sendung, die um 18.00 Uhr startet, ist die ehemalige Fußball-Nationalspielerin Navina Omilade zu Gast sowie EM-Expertin Julia Simic zugeschaltet. Darüber hinaus wird es eine Schalte aus dem DFB-Trainingslager mit Nationalmannschaftstrainerin Martina Voss-Tecklenburg geben.Gemeinsam mit den genannten Gästen gibt Sky Sport News Moderatorin Amina Ndao unter anderem einen Ausblick auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England.Außerdem berichtet 800m-Läuferin und Olympia-Teilnehmerin Katharina Trost von der schwierigen Aufgabe, sowohl gute Leistungen auf der Laufbahn als auch im Klassenzimmer zu erzielen.Das neue Format wird ab dem 16. Juni monatlich auf Sky Sport News ausgestrahlt.Neuer Instagram Channel @skysportwomenAuch über Social Media wird Sky dem Frauensport zukünftig eine noch größere Plattform bieten. Am 1. Juli startet der neue Instagram Channel @skysportwomen. Neben News und Highlights aus dem Frauensport wird es diverse interaktive Rubriken sowie ausgewählte Ausschnitte aus dem neuen Magazin GameCHANGERINNEN geben."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5247924